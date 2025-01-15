تفاصيل الحكم على وزير الدفاع والداخلية بدولة خليجية بالحبس 14 عامًا

كشفت صحيفة القبس الكويتية، تفاصيل الحكم الصادر بحق وزير الداخلية والدفاع السابق في الكويت الشيخ طلال الخالد.

وأوضحت أن محكمة الوزراء الكويتية قضت بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة في قضيتي اختلاس مال عام في وزارتي الدفاع والداخلية وتغريمه 10 ملايين دينار والزامه برد 20 مليون دينار.

وفي القضية الأولى قضت محكمة الوزراء بحبس الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس مصروفات وزارة الداخلية تقدر بـ 9 ملايين و500 ألف دينار، والزمته برد 9 ملايين و 500 الف دينار ، وتغريمها ضعفها (19 مليون) وعزله من الوظيفة.

أما في القضية الثانية، فقد قضت محكمة الوزراء بحبس الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس 500 ألف دينار من وزارة الدفاع والزامه برد 500 الف دينار ، وتغريمها ضعفها وعزله من الوظيفة.

كما قضت المحكمة بمصادرة السيارات الشخصية للخالد والمتحصل عليها من اختلاسات الداخلية.



