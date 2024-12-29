الإثنين 30 ديسمبر 2024
توقيت مصر 05:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"أنا عارفة عنك كل حاجة".. تسريب صادم لـ بسمة وهبة وشاليمار الشربتلي

كهربا: أنا آسف

بعد وساطة تركية مع مصر.. وزير الخارجية يعتزم زيارة دمشق ولقاء الشرع

القصة الكاملة لأزمة نجل القرضاوي.. وأول تعليق سوري رسمي

ضربة صادمة.. الكويت تسحب الجنسية من 2087 امرأة

كانوا متجهين إلى القاهرة.. لبنان يوقف أفراد من آل الأسد في مطار بيروت

ليلى عبداللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات الدولار أمام الجنيه في 2025

بعد قرار البنك المركزي.. الدولار يسجل هذا الرقم القياسي في البنوك رسمياً

السعودية تقيم حد الحرابة على رجل خطف فتاة قاصر وفعل الفاحشة بها

مصرع 179 راكباً.. لحظة تسبب طائر في سقوط طائرة كوريا الجنوبية(فيديو)

ضربة صادمة.. الكويت تسحب الجنسية من 2087 امرأة

6770e1124c59b71d9c6994e0
ا
الأحد، 29-12-2024 01:31 م

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، بأن السلطات قررت سحب الجنسية الكويتية من 2087 امرأة.

 

وفي التفاصيل، صدر مرسوم رقم 217 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص في جريدة "الكويت اليوم" الرسمية اليوم الأحد.

 

وتضمن المرسوم أسماء 2087 امرأة تم سحب الجنسية الكويتية منهن وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية، بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

 

وكان نائب رئيس الوزراء الكويتي، فهد يوسف، أعلن في 25 ديسمبر الشهر الجاري، أن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية سيتمتعون بكل مزاياها لحين وفاتهم.

 

وذكر اليوسف أن كل من سحبت جنسيته "سيمنح جوازا كويتيا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء وسيعامل معاملة الكويتي".

 

وتشن الكويت حملة منذ أشهر على الجنسيات التي اكتسبها أصحابها عن طريق تزوير المتندات وكذلك المزدوجين، وتم إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية.

 

وتقول الكويت إن الهدف من حملتها هو تنفية السجلات والحفاظ على الهوية الوطنية.

إقرأ ايضا

676f037a4c59b76d0e4f9c11

بعد وساطة تركية مع مصر.. وزير الخارجية يعتزم زيارة دمشق ولقاء الشرع

6770452e42360471e01b161b

القصة الكاملة لأزمة نجل القرضاوي.. وأول تعليق سوري رسمي

مطار بيروت666

كانوا متجهين إلى القاهرة.. لبنان يوقف أفراد من آل الأسد في مطار بيروت

أخبار متعلقة

ل

العثور على كويتية وابنتها جثتين داخل منزلهما ومفاجأة في تقرير الطب الشرعي