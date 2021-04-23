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تعرف علي حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 23-04-2021 11:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 23 إبريل في العديد من مناطق المملكة في تقريره اليومي.
وأشار التقرير إلي أن السماء ستكون غائمة جزئيا علي معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكوين سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة علي مناطق جازان و عسير و الباحة ومكة المكرمة و المدينة المنورة وتبوك و الجوف والحدود الشمالية .
و أضاف التقرير أن  حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
 

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