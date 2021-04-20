الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة من طقس اليوم

الثلاثاء، 20-04-2021
09:44 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أنه سيكون هناك أمطار رعدية
مصحوبة
بالثلوج
و نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار علي مرتفعات جازان،
عسير، الباحة،مكة المكرمة
.
وحذر المركز
المواطنين من الطقس وطالبهم بتوخي الحذر علي الطرق ، حسبما نشرت " صدي "
.
و أشار التقرير إلي
أن حركة الرياح السطحية
على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول إلى جنوبية
شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة ليلاً, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين
باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على
الخليج العربي شمالية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة
12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.