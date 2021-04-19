أمطار رعدية وثلوج بمكة المكرمة وهذه الأماكن

الإثنين، 19-04-2021
10:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أنه يتوقع
هطول أمطار رعدية
متوسطة وثلوج
مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة و
الغبار علي مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة
.
وأضاف المركز في البيان الذي تداولته الصحافة المحلية أن حركة الرياح السطحية
على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية
على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة
15-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
وأشار إلي أن ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين
باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على
الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى
متر ونصف, حالة البحر متوسط الموج.