إغلاق 9 مساجد في الرياض ومكة المكرمة لهذه الأسباب

الأربعاء، 14-04-2021
08:49 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أغلقت وزارة الشئون
الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية 9 مساجد بصفة مؤقتة في 5
مناطق بعد ظهور حالات إصابة بفيروس " كورونا
" المستجد بين المصلين .
و يصل إجمالي ما تم
إغلاقه خلال 65 يوم إلي 579 مسجد وقد تم إعادة فتح 552 مسجد منهم بعد الانتهاء من
تعقيمهم و اكتمال جاهزية المساجد في إطار الحرص علي سلامة المصلين، حسبما نشرت
" صدي " .
و أشارت الوزارة إلي
أن المساجد التي تم إغلاقها هي كالتالي : ثلاثة مساجد في منطقة الرياض
، ومسجدان في
المنطقة الشرقية ومسجدان بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة
،
لافتة إلي أن المساجد التي تم إعادة فتحها هي 10 مساجد أربعة بمنطقة جازان وثلاثة بمنطقة
مكة المكرمة
ومسجد بمنطقة الرياض
، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية
وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.