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إغلاق 9 مساجد في الرياض ومكة المكرمة لهذه الأسباب

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 14-04-2021 08:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
أغلقت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية 9 مساجد بصفة مؤقتة في 5 مناطق بعد ظهور حالات إصابة بفيروس " كورونا " المستجد بين المصلين .
و يصل إجمالي ما تم إغلاقه خلال 65 يوم إلي 579 مسجد وقد تم إعادة فتح 552 مسجد منهم بعد الانتهاء من تعقيمهم و اكتمال جاهزية المساجد في إطار الحرص علي سلامة المصلين، حسبما نشرت " صدي " .
و أشارت الوزارة إلي أن المساجد التي تم إغلاقها هي كالتالي : ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في المنطقة الشرقية ومسجدان بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، لافتة إلي أن المساجد التي تم إعادة فتحها هي 10 مساجد أربعة بمنطقة جازان وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
 

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