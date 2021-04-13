أمطار رعدية ورياح في أول أيام رمضان على مكة المكرمة والرياض

الثلاثاء، 13-04-2021
09:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تقرير عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء
أول أيام شهر رمضان
المبارك .
و جاء في التقرير أنه
سيكون هناك هطول لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار علي مناطق
الرياض
و القصيم والشرقية و مرتفعات نجران و جازان و عسير و الباحة و مكة المكرمة
.
ولفت التقرير إلي أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون
شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب
المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج
إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية
بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط
الموج.