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أمطار رعدية ورياح في أول أيام رمضان على مكة المكرمة والرياض

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-04-2021 09:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تقرير عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك .
و جاء في التقرير أنه سيكون هناك هطول لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار علي مناطق الرياض و القصيم والشرقية و مرتفعات نجران و جازان و عسير و الباحة و مكة المكرمة .
ولفت التقرير إلي أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.  
 

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