الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المحافظات من القادم

الثلاثاء، 06-04-2021
10:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن المدينة
المنورة تشهد اليوم رياح
نشطة و أتربة مثارة للرياح
السطحية.
و أضاف البيان الذي أصدره المركز إلي أن العديد من المحافظات ستشهد نفس
حالة الطقس وهي محافظات الحنايكة و العلا والمهد وخيبر
و وادي الفرع ، وذلك حتس
السادسة من مساء اليوم ، حسبما نشرت " صدي " .
في سياق متصل توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبد العزيز
الحصيني، أنه سيكون هناك أجواء باردة نسبياً على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات
، لافتا إلي أنه أنه من المتوقع أيضًا، أمطار
من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات
الباحة، وعسير، وجازان، والطائف، ورياح
من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة على أجزاء
من شرق وغرب وشمال المملكة.