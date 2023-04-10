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تركي الحمد يصدم صالح المغامسي بشأن نيته استحداث مذهب إسلامي جديد

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صالح المغامسي وتركي الحمد
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الإثنين، 10-04-2023 10:42 ص

 

علق الأكاديمي السعودي تركي الحمد على ما أعلنه إمام مسجد قباء السابق صالح المغامسي، من أنه لابد من إقامة مذهب إسلامي جديد.

 

وقال تركي الحمد في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية على تويتر: "لا أظن بل أجزم أن المسلمين اليوم ليسوا بحاجة إلى مذاهب فقهية جديدة، بقدر حاجتهم إلى نقد ما هو موجود من تراكم تراثي عبر العصور، كان معبرا عن حاجات المجتمعات أيامها، ولكنه أصبح عبئا على المسلمين في العصور اللاحقة في الكثير من جوانبه".

 

وأوضح الحمد المقصود بنقد التراث قائلا إنه "نقد يعتمد على المناهج الحديثة في البحث العلمي، مع الاستئناس بطرق البحث القديمة دون الاعتماد الكلي عليها".

وتابع: "لسنا بحاجة اليوم إلى زيادة الحمولة التراثية للدين، بقدر حاجتنا إلى التقليل منها، بل والتخلص من معظمها، التي تناقش أمورا لم يعد لها وجود. أما حاجة المسلم المعاصر للتنظيم والتشريعات الجديدة، التي تواكب المشكلات الجديدة، فالقانون وسلطات الدولة المعاصرة، كفيلة بتحقيق، دون الحاجة إلى فقهاء دين جدد، يسهمون في زيادة ترهل جسد الشريعة بما ليس منها، بفقههم واجتهاداتهم البشرية المحضة".

 

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