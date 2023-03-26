متطرفون يحرقون نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة تركيا في الدنمارك

نددت المملكة العربية السعودية، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأحد، بما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاجن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاجن، وتؤكد المملكة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء.

حرق المصحف الشريف

ولا تعتبر هذه المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها حرق المصحف الشريف على يد متطرف دنماركي، حيث بات الأمر متكررا بعض الشيء على مدار الفترة القليلة الماضية، وهو ما أدى إلى اندلاع مظاهرات عارمة في العديد من المدن الغربية حتى لرفض التصرفات المتطرفة للدنماركيين الذين يقدمون على إثارة مشاعر المسلمين حول العالم.

من جهتها، أدانت بعض الدول العربية حرق نسخة من المصحف الشريف، من بينها قطر والأردن والمغرب، حيث أدانت دولة قطر في بيان لوزارة الخارجية بأشد العبارات حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وشددت على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملا تحريضيا، واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، لا سيما في شهر رمضان، حسب وكالة الأنباء القطرية.

كما أدانت الخارجية الأردنية إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، واعتبرته عملًا تحريضيًا وعنصريًا مرفوضًا يستفز مشاعر المسلمين، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وفي وقت سابق، أدانت جمهورية مصر العربية حرق المصحف في مطلع شهر مارس الجاري.