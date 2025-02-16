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بيان عاجل من مجلس الوزراء الكويتي بعد سحب الجنسية من فنانة شهيرة

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الأحد، 16-02-2025 11:57 ص

 

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، استدراك خطأ ورد في مرسوم سحب الجنسية الكويتية من هدى حسين علي الراضي، مشيرا إلى أن الاسم الصحيح للمسحوبة جنسيتها هو "هدى حسين حيدر".

 

وقال مجلس الوزراء خلال بيان: "وقع خطأ مادي في الاسم الوارد في التسلسل رقم (603) في المادة الأولى من المرسوم رقم (20) لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، والمنشور في العدد (1725) من الجريدة الرسمية الكويت اليوم الصادر بتاريخ 2025/2/9.

 

حيث ورد خطأ:( هدى حسين علي الراضي والصحيح هو - هدى حسين حيدر علي).

 

يذكر أنه تداولت أنباء خلال الأيام الماضية تفيد بسحب الجنسية الكويتية من الفنانة هدى حسين

 

فيما قالت مصادر، إن الفنانة لم تُمنح الجنسية الكويتية حتى تُسحب منها. مشيرة إلى أن الفنانة تحمل جواز سفر "سانت كيتس ونيفيس"، وهي إحدى دول الكومنولث التابعة للتاج البريطاني.

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