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‏بسبب فيديو.. القضاء الكويتي يغرم إعلامية شهيرة 50 ألف دينار

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الإثنين، 27-01-2025 09:26 ص


قضت محكمة الجنايات الكويتية بتغريم الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد 50 ألف دينار في واقعة اتهامها مخالفة قانون الوحدة الوطنية والإساءة لشريحة من شرائح المجتمع.

 

الإساءة للشيعة

 

كانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل عائشة الرشيد بكفالة 500 دينار بعد أن وجهت لها تهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية والإساءة لشريحة من شرائح المجتمع المذهب الشيعي عبر قناتها في اليوتيوب.

 

وفي مطلع شهر أغسطس ألقى جهاز أمن الدولة في الكويت القبض على الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد بتهمة إثارة الفتنة وشق الوحدة الوطنية.

 

واتهمت الرشيد بشق الوحدة الوطنية من خلال محتوى بثته عبر قناتها الفضائية وهو ما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها.

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