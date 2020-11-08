بعد فوز بايدن.. ضيوف منعهم ترامب يستقبلهم البيت الأبيض

الأحد، 08-11-2020
10:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بالتزامن مع إعلان جو
بايدن
رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يعود الحيوان الأليف الذي حرم من دخول
البيت الأبيض
، حيث يصطحب بايدن
زوج من " الكلاب " وهم " تشامب و
ميجر" وهم من فصيلة الراعي الألماني .
وكانت تلك الحيوانات
ممنوعة من دخول البيت الأبيض
منذ 2016 العام الذي تولي فيه ترامب
رئاسة الولايات
المتحدة ، حسبما نشر موقع " يو إس توداي " .
وكان الرئيس السابق
" باراك أوباما" وعائلته يمتلكان كلبان من فصيلة كلاب الماء البرتغالية
يعيشلن معهم في البيت الأبيض
وهما " بو و صني " .
كما امتلك الرئيس
الثاني للولايات المتحدة جون أدمز أول من يعيش في البيت الأبيض
كلبان اسمهما
" جونو و ساتان " .