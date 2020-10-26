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ردا علي ترامب.. بوتين : روسيا ستعمل مع أي زعيم أمريكي

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
 
الإثنين، 26-10-2020 11:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين أنه لا يري أي سلوك إجرامي في علاقات الأعمال السابقة لـ هانتر بايدن مع أوكرانيا أو روسيا ، مضيفا أنه ربما لا يزال لديه أعمال في أوكرانيا ..هذا لا يعنينا .. الأمر يهم الأميركيين و الأوكرانيين ".
و أضاف بوتين أن روسيا ستعمل مع أي زعيم أمريكي مشيرا إلي ما سماه الخطاب الحاد المناهض لروسيا من جو بايدن .
وظهر بوتين أقل ودا تجاه ترامب في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي الروسي أمس ، منددا بما اعتبرها مزاعم كاذبة ساقها ترامب بشأن المرشح الديمقراطي ، و قال محللون أنها محاولة من بوتين لكسب ود بايدن .
 

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