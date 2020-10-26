ردا علي ترامب.. بوتين : روسيا ستعمل مع أي زعيم أمريكي

الإثنين، 26-10-2020
11:27 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الروسي
فلادمير بوتين
أنه لا يري أي سلوك إجرامي في علاقات الأعمال السابقة لـ هانتر
بايدن
مع أوكرانيا أو روسيا
، مضيفا أنه ربما لا يزال لديه أعمال في أوكرانيا ..هذا لا
يعنينا .. الأمر يهم الأميركيين و الأوكرانيين ".
و أضاف بوتين
أن
روسيا
ستعمل مع أي زعيم أمريكي مشيرا إلي ما سماه الخطاب الحاد المناهض لروسيا
من
جو بايدن .
وظهر بوتين
أقل ودا
تجاه ترامب
في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي الروسي أمس ، منددا بما اعتبرها
مزاعم كاذبة ساقها ترامب
بشأن المرشح الديمقراطي ، و قال محللون أنها محاولة من
بوتين
لكسب ود بايدن .