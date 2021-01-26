"بايد" يخالف قرارات " ترامب" مجددا بقرار الجديد

الثلاثاء، 26-01-2021
09:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وقع الرئيس الأمريكي ، جو بايدن
، قرار جديد يمنع معظم المواطنين غير
الأمريكيين و الذين زاروا جنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة من دخول الولايات
المتحدة .
و قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض
، جين ساكي ، في تصريحات صحفية، أن "بايدن
" أعاد فرض حظر دخول علي
جميع المسافرين غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل و بريطانيا و أيرلندا و 26
دولة في أوربا ، لافتة إلي أنه مع اتساع رقعة الجائحة وانتشار سلالات أكثر عدوي من
" كورونا" فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود علي السفر الدولي .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
، ألغي الأسبوع الماضي
هذه القيود التي فرضت العام الماضي علي أن يبدأ تنفيذه من اليوم الثلاثاء .