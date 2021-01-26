الثلاثاء 26 يناير 2021
توقيت مصر 13:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تحتفل بطلاقها بذبح عجل وتوزيعه على الفقراء

العناني يناقش مشروع تعديل قانون شركات السياحة

الموت يفجع العائلة المالكة.. أمير الكويت يُعزي الملك سلمان

كلوب يستغني عن صلاح بلاعب عمره 16 عامًا

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الأربعة أيام القادمة

خوفا علي " بايدن".. الجيش ينشر قوات الحرس الوطني في واشنطن

مجددا.. " التاريخي" يسخر من " ميسي "

أول رد من اتحاد كرة اليد عن تسمم فريق " سلوفينيا "

"بايد" يخالف قرارات " ترامب" مجددا بقرار الجديد

ADS
 

"بايد" يخالف قرارات " ترامب" مجددا بقرار الجديد

بايدن
بايدن
 
الثلاثاء، 26-01-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
وقع الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، قرار جديد يمنع معظم المواطنين غير الأمريكيين و الذين زاروا جنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة من دخول الولايات المتحدة .
و قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي ، في تصريحات صحفية،  أن "بايدن " أعاد فرض حظر دخول علي جميع المسافرين غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل و بريطانيا و أيرلندا و 26 دولة في أوربا ، لافتة إلي أنه مع اتساع رقعة الجائحة وانتشار سلالات أكثر عدوي من " كورونا" فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود علي السفر الدولي .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ألغي الأسبوع الماضي هذه القيود التي فرضت العام الماضي علي أن يبدأ تنفيذه من اليوم الثلاثاء .
 

إقرأ ايضا

الحرس الوطني الامريكي

خوفا علي " بايدن".. الجيش ينشر قوات الحرس الوطني في واشنطن

منشأة الصين لمواجهة كورونا

الصين تعيد بناء سورها العظيم لمجابهة " كورونا"

ترامب و بايدن

محاكمة نارية لـ ترامب بتهمة خطيرة .. وبايدن يفجر مفاجأة: هذا ما سيحدث للرئيس السابق

أخبار متعلقة

بايدن و ترامب

أول قرار يلغيه "بايدن " لـ " ترامب "

بايدن وترامب

"بايدن " يعلن عن توقيعه لقرارات مخالفة لقرارات " ترامب" فور دخوله البيت الأبيض

إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة أخيرة جريئة لها من البيت الأبيض

ترامب

قرارات جديدة لـ" ترامب" في يوم رحيله عن البيت الأبيض

بايدن

تنظيف البيت الأبيض بتكلفة خيالية ونقل بايدن إليه بطريقة سرية

ترامب

بالصور.. نقل صناديق "ترامب" من البيت الأبيض .. إلي أين ؟