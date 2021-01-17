"بايدن " يعلن عن توقيعه لقرارات مخالفة لقرارات " ترامب" فور دخوله البيت الأبيض

الأحد، 17-01-2021
12:43 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
أنه سيوقع 12 أمر تنفيذي مباشر عقب
حفل تنصيبه الأربعاء المقبل وهي قرارات تتعلق بقرارات أصدرها سلفه دونالد ترامب
،
وهي خاصة بالتصدي لجائحة كورونا و الاقتصاد الأمريكي .
و أشارت تقارير إعلامية إلي أنه من المتوقع أن يوقع بايدن
أمر تنفيذي يعيد
الولايات المتحدة إلي اتفاقية باريس للمناخ علي عكس توجه ترامب
و هي التي وعد بها
مرارا خلال حملته الانتخابية ، كما سيوقع علي قرار بإلغاء حظر دخول مواطني عشرات الدول
للأراضي الأمريكية الذي وقعه سلفه ترامب
والذي أثار جدلا واسع ، حسبما نشرت "
سكاي نيوز ".
كما سيصدر بايدن
تعليمات بلم شمل الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم علي الحدود
الجنوبية مع المكسيك ، وكذلك قرار تنفيذي بإلزام
ارتداء الكمامات في المؤسسات الفيدرالية، وعلى متن وسائل النقل بين الولايات، وهو ما
امتنع ترامب
في السابق عن فعله، وسيعمل علي تسريع حملة التلقيح ضد وباء كورونا المتعثرة
في بلاده.
جدير بالذكر أن بايدن
كشف النقاب في وقت سابق هذا الأسبوع
عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار، عبر تقديمات مالية وغيرها من المساعدات.