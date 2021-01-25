الإثنين، 25-01-2021
09:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أنه سيعيد فرض الحظر علي الدخول للولايات المتحدة
الأمريكية ، خاصة للمواطنين الغير الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا و البرازيل و أيرلندا
و معظم دول أوربا ، لاغيا بذلك قرار الرئيس السابق دونالد ترامب
.
و
أشار مسئول في البيت الأبيض
في تصريحات صحفية إلي أن " بايدن
" سيوسع
هذا الحظر ليشمل أيضا المسافرين الذين توجهوا في الفترة الأخيرة إلي جنوب أفريقيا ،
لافتا إلي التقارير التي أشارت لوجود نسخ متحورة من فيروس كورونا
المستجد وتعتبر
أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة
، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
تأتي
تلك الخطوة جزء من خطة الإدارة الأمريكية الجديدة لمنع تفشي فيروس "
كورونا
" المستجد .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
قد أعلن أن الحظر
المفروض علي المسافرين الآتين من البرازيل و بريطانيا و أيرلندا و الدول الأوربية
سيرفع في 26 يناير الجاري .