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أول قرار يلغيه "بايدن " لـ " ترامب "

بايدن و ترامب
بايدن و ترامب
 
الإثنين، 25-01-2021 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيعيد فرض الحظر علي الدخول للولايات المتحدة الأمريكية ، خاصة للمواطنين الغير الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا و البرازيل و أيرلندا و معظم دول أوربا ، لاغيا بذلك قرار الرئيس السابق دونالد ترامب.
و أشار مسئول في البيت الأبيض في تصريحات صحفية إلي أن " بايدن " سيوسع هذا الحظر ليشمل أيضا المسافرين الذين توجهوا في الفترة الأخيرة إلي جنوب أفريقيا ، لافتا إلي التقارير التي أشارت لوجود نسخ متحورة من فيروس كورونا المستجد وتعتبر أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
تأتي تلك الخطوة جزء من خطة الإدارة الأمريكية الجديدة لمنع تفشي فيروس " كورونا" المستجد .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن أن الحظر المفروض علي المسافرين الآتين من البرازيل و بريطانيا و أيرلندا و الدول الأوربية سيرفع في 26 يناير الجاري .
 

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