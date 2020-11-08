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الكشف عن هوية من أبلغ بايدن وترامب بالنتيجة

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الكشف عن هوية من أبلغ " ترامب " و " بايدن " بالنتيجة

ترامب و بايدن
ترامب و بايدن
 
الأحد، 08-11-2020 10:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن الشخص الذي أبلغ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، حيث كان أحفاده أول من أقدموا علي إخباره بأن السباق صب في مصلحته .
 و أشارت شبكة " سي إن إن " إلي أن حفيدة بايدن الكبري ، ناعومي ، قامت بنشر صورة جدها علي حسابها في تويتر بعد لحظات من تلقيه الأخبار السارة .
علي الجانب الآخر كشفت تقارير لـ " سي إن إن "  أن صهر و كبير مستشاري ترامب ، جارد كوشنر ، قام بدعوته للقبول بنتائج الانتخابات .
جدير بالذكر أن ترامب تعهد باللجوء إلي المحكمة من أجل فرز أصوات الناخبين بشكل عادل حال هزيمته .
 

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