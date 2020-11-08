الكشف عن هوية من أبلغ " ترامب " و " بايدن " بالنتيجة
ترامب و بايدن
الأحد، 08-11-202010:51 صمتابعات- أمينة عبد العال
كشفت وسائل إعلام
أمريكية عن الشخص الذي أبلغ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، حيث
كان أحفاده أول من أقدموا علي إخباره بأن السباق صب في مصلحته .
و أشارت شبكة " سي إن إن " إلي أن
حفيدة بايدن الكبري ، ناعومي ، قامت بنشر صورة جدها علي حسابها في تويتر بعد لحظات
من تلقيه الأخبار السارة .
علي الجانب الآخر
كشفت تقارير لـ " سي إن إن " أن
صهر و كبير مستشاري ترامب ، جارد كوشنر ، قام بدعوته للقبول بنتائج الانتخابات .
جدير بالذكر أن ترامب
تعهد باللجوء إلي المحكمة من أجل فرز أصوات الناخبين بشكل عادل حال هزيمته .