إطلاق نار بمظاهرة في فلوريدا للتنديد بـ "سرقة الأصوات "
ارشيفية
السبت، 07-11-202002:49 ممتابعات- أمينة عبد العال
تجمع الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع ولاية فلوريدا
للتنديد بسرقة الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية ، وتعرضت بعض التجمعات إلي إطلاق
نار مما أدي إلي إصابة اثنين من المشاركين .
ويعتبر إطلاق النار تطور خطير في الولاية ظاهرة مدي التوتر الذي تعيشه
البلاد في فترة الانتخابات الرئاسية الغير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة .
و فاز ترامب بكافة مقاعد فلوريدا التي تسمي ولاية الشمس المشرقة البالغ
عددها 29 صوتا من المجمع الانتخابي بعد حصوله علي 51% من أصوات الناخبين في
الولاية .
جدير بالذكر أن مجهولون أطلقوا النار من سيارة متحركة علي الحشود
الجماهيرية في مدينة فورت لودرديل فأصيبت مواطنة أمريكية من أصول كوبية و زوجها .