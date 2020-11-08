أول تعليق من إيران علي خسارة ترامب

الأحد، 08-11-2020
10:35 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيران
ي ، أن نهاية ترامب
ليست مفاجأة بل أنها قدر لافتا إلي رفض معظم الأمريكيين لأفكاره .
و أضاف في تغريدة علي صفحته علي " تويتر " : نهاية ترامب
ليست
مفاجأة، إنها قدر التاريخ، رفض معظم الأمريكيين سجل أدائه الفاشل وأفكاره التي تعتبر
البلطجة والغطرسة حلا للمشاكل، مضيفا هل لدى الحكومة المنتخبة هذا الفهم؟ أن تكتب عبرة
لأجيال المستقبل بدلا من عبارة الرئيس الخامس والأربعين تحت صورته في البيت الأبيض".
جدير بالذكر أن وسائل إعلام أمريكية أعلنت مساء أمس نقلا عن مراكز مختصة
فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن
، بالانتخابات الرئاسية ليكون الرئيس 46
للولايات المتحدة الأمريكية .