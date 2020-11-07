فريق ترامب يبحث عن وسيلة لإخباره بخسارته الانتخابات

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تشهد الانتخابات الأمريكية الساعات الأخيرة قبل أن يتم إعلان الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية ، وتشير الأرقام إلي اقتراب جو بايدن من البيت الأبيض ، خاصة بعد تقدمه في ولايتي بنسلفانيا و جورجيا .

و صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفائه أنه لن يتنازل إذا فاز منافسه الديمقراطي بالسباق الرئاسي ، لذلك بدأت المناقشات بين أعضاء فريق ترامب المقربين حول كيفية التدخل و السؤال الذي يدور ببالهم حاليا من سيخبر ترامب أنه خسر و أنه حان الوقت للتنازل .

و حسبما نشرت تقارير صحفية أن الأسماء التي تم طرحها للقيام بهذه المهمة تشمل صهر الرئيس جاريد كوشنر وابنته إيفانكا و كليهما يعملان كمستشارين في البيت الأبيض .