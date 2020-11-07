فريق ترامب يبحث عن وسيلة لإخباره بخسارته الانتخابات
ترامب
السبت، 07-11-202012:27 ممتابعات- أمينة عبد العال
تشهد الانتخابات الأمريكية الساعات الأخيرة قبل أن يتم إعلان الرئيس القادم
للولايات المتحدة الأمريكية ، وتشير الأرقام إلي اقتراب جو بايدن من البيت الأبيض
، خاصة بعد تقدمه في ولايتي بنسلفانيا و
جورجيا .
و صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفائه أنه لن يتنازل إذا فاز منافسه
الديمقراطي بالسباق الرئاسي ، لذلك بدأت
المناقشات بين أعضاء فريق ترامب المقربين حول كيفية التدخل و السؤال الذي يدور ببالهم
حاليا من سيخبر ترامب أنه خسر و أنه حان الوقت للتنازل .
و حسبما نشرت تقارير صحفية أن الأسماء التي تم طرحها للقيام بهذه المهمة
تشمل صهر الرئيس جاريد كوشنر وابنته إيفانكا و كليهما يعملان كمستشارين في البيت
الأبيض .