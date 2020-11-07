حرب جديدة في الولايات المتحدة بسبب الانتخابات

السبت، 07-11-2020
09:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تحولت ولاية جورجيا
إلي معركة انتخابية جديدة و هذه المرة بسب مجلس الشيوخ و الذي سيتم فيه إجراء
انتخابات الإعادة بين الديمقراطيين و الجمهوريين .
ويواجه الديمقراطي
جون أوسوف ، الجمهوري ديفيد بيرديو في جولة الإعادة في 5 يناير علي المقعد الذي
يشغله السيناتور بيرديو ، حسبما نشرت " الجارديان البريطانية ".
و حصل المرشح
الليبرتاري شين هازل علي عدد كاف من الأصوات مما حرم بيرديو و أوسوف من تجاوز نسبة
50% المطلوبة لتحقيق الفوز، كما يتوجه أيضا للإعادة الديمقراطي رافائيل
وارنوك والجمهوري كيلي لوفلر .
و يمكن لكل
الديمقراطيين و الجمهوريين الاعتماد بالفعل علي 48 مقعد في مجلس الشيوخ ، و إذا
فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن
في الانتخابات فإن هذا يعني أن نائبه كاملا هاريس
ستحسم التصويت للأغلبية في مجلس الشيوخ .