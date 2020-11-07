السبت 07 نوفمبر 2020
توقيت مصر 11:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الشباب والرياضة يُدلي بصوته بانتخابات النواب

مؤمن زكريا يصدم الأهلى بهذا التصريح

حرب جدية في الولايات المتحدة بسبب الانتخابات

الرئيس السيسي يدلى بصوته بانتخابات البرلمان

قرقاش : هذا هو السبيل لحل الأزمة السورية

أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

ليلي علوي تثير ضجة علي مواقع التواصل بـ "فستان محروق "

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

القبض على عصابة سرقت 10 منازل بالسعودية

حرب طاحنة في إثيوبيا.. ماذا قال آبي أحمد؟

ADS
 

حرب جديدة في الولايات المتحدة بسبب الانتخابات

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 07-11-2020 09:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
تحولت ولاية جورجيا إلي معركة انتخابية جديدة و هذه المرة بسب مجلس الشيوخ و الذي سيتم فيه إجراء انتخابات الإعادة بين الديمقراطيين و الجمهوريين .
ويواجه الديمقراطي جون أوسوف ، الجمهوري ديفيد بيرديو في جولة الإعادة في 5 يناير علي المقعد الذي يشغله السيناتور بيرديو ، حسبما نشرت " الجارديان البريطانية ".
و حصل المرشح الليبرتاري شين هازل علي عدد كاف من الأصوات مما حرم بيرديو و أوسوف من تجاوز نسبة 50% المطلوبة لتحقيق الفوز، كما يتوجه أيضا للإعادة الديمقراطي رافائيل وارنوك  والجمهوري كيلي لوفلر .
و يمكن لكل الديمقراطيين و الجمهوريين الاعتماد بالفعل علي 48 مقعد في مجلس الشيوخ ، و إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات فإن هذا يعني أن نائبه كاملا هاريس ستحسم التصويت للأغلبية في مجلس الشيوخ .
 

إقرأ ايضا

قرقاش

قرقاش : هذا هو السبيل لحل الأزمة السورية

received_378372653611067

القبض على عصابة سرقت 10 منازل بالسعودية

6310efeb-f50b-41e2-a1ab-308f40ad62a6

حرب طاحنة في إثيوبيا.. ماذا قال آبي أحمد؟

أخبار متعلقة

ارشيفية

سيناتور أمريكي يعلن عن انتهاكات خطيرة في الانتخابات الرئاسية

جو بايدن

أمير سعودي يعلق علي فوز بايدن في الانتخابات

ارشيفية

1.8 مليون بطاقة اقتراع لأموات في الانتخابات الأمريكية

ترامب و بايدن

النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية والولايات التي فاز بها كلا منهم

ترامب

بث مباشر لـ ترامب من البيت الأبيض

الرئيس الامريكي

ترامب : هذه ولاية ستنقذ الحلم الأمريكي