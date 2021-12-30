السعودية في طريقها للمربع صفر من الإجراءات الاحترازية

الخميس، 30-12-2021
09:22 م
بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
في إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من الساعة
السابعة صباحًا من اليوم الخميس 26-5-1443 الموافق 30-12-2021.
وأوضح مصدر أنه تم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة
توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات
الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين وفق صحيفة المدينة.
وأكد المصدر على ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين
والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول
حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد
بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.
ويأتي هذا بعد تزايد أعداد الإصابات في
المملكة لأرقام كبيرة، ما جعل البعض يؤكد قرب العودة للمربع صفر في الإجراءات
الاحترازية من فيروس كورونا
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