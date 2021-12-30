الجمعة 31 ديسمبر 2021
توقيت مصر 10:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمير سعودي بارز يحذر من خطر وجودي يهدد دول الخليج

يجامع امرأة أمام زوجته.. تفسير أحلام أغرب حالات العلاقات الحميمية في المنام

بسبب الفستان القصير.. ظهور منطقة حساسة أثناء نزول فنانة شهيرة من السيارة

مفاجأة جديدة في طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

عزل وحبس قضاة.. ماذا يحدث في الكويت؟

فنانة شهيرة توجه رسالة مُهينة لـ«ساويرس» بسبب فساتين مهرجان الجونة

حكم بإعدام مصري في الكويت ارتكب هذه الجريمة

حادث بشع.. سائق يقتل 120 رأسًا من الأغنام دهسًا على الطريق

السعودية في طريقها للمربع صفر من الإجراءات الاحترازية

دخلت «كوافير» لتقليم أظافرها ففقدت ساقها

ADS
 

السعودية في طريقها للمربع صفر من الإجراءات الاحترازية

image
ا
Native
Teads
الخميس، 30-12-2021 09:22 م

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا من اليوم الخميس 26-5-1443 الموافق 30-12-2021.
وأوضح مصدر أنه تم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين وفق صحيفة المدينة.
وأكد المصدر على ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.
ويأتي هذا بعد تزايد أعداد الإصابات في المملكة لأرقام كبيرة، ما جعل البعض يؤكد قرب العودة للمربع صفر في الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
 

إقرأ ايضا

61cc14f24c59b7261059056d

أمير سعودي بارز يحذر من خطر وجودي يهدد دول الخليج

5d23a92ba731e-1203x800

عزل وحبس قضاة.. ماذا يحدث في الكويت؟

المليارات-في-جيبه..-المعارضة-الايرانية-تطالب-برفع-الحصانة-عن-خامنئي-780x470

تعليق «خامنئي» على وفاة سفير إيران لدى الحوثيين

أخبار متعلقة

197961

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا يخص 393 شخصًا

elaosboa17239

موعد دفن الأمير نهار بن سعود بن العزيز آل سعود

سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

images

أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى 8 دول بينهم دولة عربية

121-103317-saudi-weather-meteorology_700x400

السعودية.. غدًا تُكشر «المربعانية» عن أنيابها

19_2020-637317983822005298-200

السعودية تعلن عن خدمة غير مسبوفة للحجاج والمعتمرين