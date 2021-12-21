أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى 8 دول بينهم دولة عربية

الثلاثاء، 21-12-2021
09:25 ص
دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة الخارجية، الأميركيين،
إلى تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19، منها لبنان
وإسبانيا
وفنلندا وتشاد.
وأضافت المراكز مناطق أخرى منها بونير وموناكو وسان مارينو وجبل طارق، إلى
تصنيف المخاطر “المستوى الرابع: مرتفع للغاية”. ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85
دولة، بما فيها كل دول أوروبا تقريبا.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا موازيا ورفعت مستوى التحذير من
السفر إلى “المستوى 4: لا تسافر” للوجهات التي لم يتم تصنيفها من قبل على أعلى
مستوياتها بالنسبة للمخاطر منها إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان
.