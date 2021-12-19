الأحد 19 ديسمبر 2021
توقيت مصر 20:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هل تتذكرون الطفلة بطلة فيلم «الدادة دودي»؟.. شاهدوا كيف أصبحت في حفل خطوبتها

سيف زاهر يوجه رسالة حادة إلى محمد الشناوي: الأهلي لديه بدائل

ينتحل صفة طبيب ويقنع 400 سيدة بالكشف عن موضع عفتهن

حرجة للغاية.. صافيناز تكشف آخر تطورات حالة لورديانا

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بمنح الجنسية لخطاط المصحف الشريف..فمن هو؟

السعودية تلعن عن خدمة غير مسبوفة للحجاج والمعتمرين

إصابة فنانة شهيرة بسرطان خبيث وتجري عملية خطيرة

على يد سيدة.. جريمة الإسماعيلية تتكرر في سوهاج والسبب صادم

ضجة في تركيا بسبب مشهد لفنان يمارس العلاقة مع أخته في مسلسل شهير

بعد انتشار صورته.. حقيقة حلق حسام حبيب شعر رأسه زيرو بسبب شيرين

ADS
 

السعودية تعلن عن خدمة غير مسبوفة للحجاج والمعتمرين

19_2020-637317983822005298-200
ا
Native
Teads
الأحد، 19-12-2021 12:15 م

أعلنت الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن خدمة جديدة غير مسبوقة للحجيج.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم الأحد، بأن الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد دشنت العربات الجديدة المخصصة لكبار السن، بالمسجد الحرام.
ونقلت الوكالة عن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هذه العربات تأتي خدمة لكبار السن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأشار السديس إلى استمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة عبر استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بهدف خدمة قاصدي المسجد الحرام، وهو ما يتوافق مع رؤية الرئاسة التطويرية للعام 2024، من أجل الوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
 

إقرأ ايضا

7182526-2044256138

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بمنح الجنسية لخطاط المصحف الشريف..فمن هو؟

1-1339925

قرار صارم.. زعيم كوريا الشمالية يمنع الضحك في البلاد لمدة 11 يومًا

a124d266-61cc-40a1-a003-996a2a233f6d

أمير سعودي يتكفل بسداد 2 مليون ريال ديون محمد الشمري بعد وفاته

أخبار متعلقة

190782

السعودية تعلن استثناء 5 أشخاص من فحص «PCR»

download

السعودية تطالب فرنسا بتعويض مواطنها خالد العتيبي

164748

أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين والغاز لشهر ديمسبر

2021_4_27_23_30_3_340

«تايمز» تكشف شرط السعودية الذي تحقق للمصالحة مع لبنان

1053539992_0_0_1280_720_1920x0_80_0_0_42528c12e9235e6f820200eb34c60339

«ماكرون» بعد لقاء«بن سلمان»: استبعاد السعودية في 2015 كان خطأ جسيم

وزير-الإعلام-اللبناني-جورج-قرداحي

جورج قرداحي يعلن استقالته من منصبه لحل الأزمة مع السعودية