الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
توقيت مصر 15:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلي والرجاء على كأس السوبر الأفريقي

زوجة تخلع زوجها لأغرب سبب: بيلبس هدومي يروح بها الشغل

مواقع التواصل.. المفتي يكشف أبرز 3 أسباب للطلاق في مصر

نادية الجندي تهدد باللجؤ للقضاء بسبب ما يُقال عما فعلته مع عماد حمدي

حسن راتب يتحدث في اعترافاته عن أميرة سعودية.. فما علاقتها بالقضية؟

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

الكويت تطرد مصريين بسبب علاقتهما بحزب الله اللبناني

فنانة لـ أدهم نابلسي: «فايت على جهنم إن اعتزلت أو لا».. والجمهور يرد عليها

أمريكا تعلن القبض على «إرهابي» سعودي الجنسية.. وبيان عاجل من المملكة

بسبب البرد الشديد.. إباحة التيمم من الجنابة بدلا من الغسل لهؤلاء فقط

ADS
 

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

سلمان
الملك سلمان
Native
Teads
الثلاثاء، 21-12-2021 12:40 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بتحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة، باسم (مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)، في خطوة تمهّد لانطلاق برنامج تحوّل شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.
وبهذه المناسبة، رفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض ورئيس مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظهما الله -، على ما يوليانه من عناية واهتمام بصحة المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض المملكة، منوهًا بشكل خاص بتوجيهات سمو ولي العهد الخاصة بأن تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة غير هادفة للربح سيكون له أثر على التوسع في الأبحاث وفتح فروع للمستشفى وتقديم خدماته بشكل أكبر.
وأشار إلى أن المستشفى يُعد أحد المراكز الصحية المتميّزة في المنطقة، ويهدف هذا التحوّل إلى تطوير خدمات المستشفى وسعته وإنتاجه البحثي بشكل مستدام، ليصبح من الأفضل عالمياً.
وأكد أن تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح هو ممكّن رئيس لرحلة التحول التي يمر بها المستشفى لتحقيق المستهدف، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 للارتقاء بجودة الحياة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للجميع.”
 

إقرأ ايضا

images

أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى 8 دول بينهم دولة عربية

121-103317-saudi-weather-meteorology_700x400

السعودية.. غدًا تُكشر «المربعانية» عن أنيابها

7182526-2044256138

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بمنح الجنسية لخطاط المصحف الشريف..فمن هو؟

أخبار متعلقة

121-103317-saudi-weather-meteorology_700x400

السعودية.. غدًا تُكشر «المربعانية» عن أنيابها

7182526-2044256138

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بمنح الجنسية لخطاط المصحف الشريف..فمن هو؟

19_2020-637317983822005298-200

السعودية تعلن عن خدمة غير مسبوفة للحجاج والمعتمرين

190782

السعودية تعلن استثناء 5 أشخاص من فحص «PCR»

download

السعودية تطالب فرنسا بتعويض مواطنها خالد العتيبي

164748

أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين والغاز لشهر ديمسبر