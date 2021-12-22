موعد دفن الأمير نهار بن سعود بن العزيز آل سعود

الأربعاء، 22-12-2021
09:12 ص
توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الأمير السعودي نهار بن
سعود بن العزيز آل سعود، وأصدر الديوان الملكي بيانًا ينعى فيه الراحل، ويكشف عن
موعد الدفن وتشييع الجثمان.
وقال الديوان الملكي السعودي في البيان : انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب
السمو الملكي الأمير/ نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء
الله – اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام
تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا
إليه راجعون.
وكان مغردون وأمراء على موقع “تويتر”، نعو الأمير نهار بن سعود
بن
عبدالعزيز الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.
وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد على حسابه: “نهار بن سعود بن عبدالعزيز..
اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه
راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله”.