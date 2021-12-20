السعودية.. غدًا تُكشر «المربعانية» عن أنيابها

الإثنين، 20-12-2021
11:58 ص
حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية
، من الأحوال الجوية
وتغير المناخ.
وأوضح أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم،
ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالله المسند
، قائلا: "اليوم آخر
يوم في فصل الخريف وبلغ طوله 90 يوما، ومساء يوم غد عند الساعة السابعة مساء يحدث الانقلاب
الشتوي، وتعامد الشمس على مدار الجدي، إيذانا ببدء فصل الشتاء لهذا العام والذي سيستمر
89 يوما".
وأضاف على حسابه في "تويتر"، : "لا تزال
"المربعانية
" دافئة، ومتوقع من يوم غد أن تكشر "المربعانية
" عن
أنيابها وتركع بإذن ربها درجة الحرارة بانخفاض محسوس".