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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا يخص 393 شخصًا

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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا يخص 393 شخصًا

197961
الملك سلمان
Native
Teads
الأربعاء، 22-12-2021 04:01 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمره الكريم بترقية وتعيين 393 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأكد  وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء.
وسأل معاليه المولى – عز وجل – أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.
 

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