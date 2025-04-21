أغلى مذيعين في مصر.. تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة لـ عمرو أديب وإبراهيم فايق

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ردود فعل واسعة للجماهير على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره لصورة كوميدية تجمع الإعلامي عمرو أديب و إبراهيم فايق.

ونشر تركي آل الشيخ صورة كوميدية للثنائي أثناء زيارة إبراهيم فايق إلى استوديو برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، وعلق على الصورة: «لما ثاني أغلى مذيع يروح يأكل عند الأول».





اقتحم الإعلامي إبراهيم فايق، الاستديو الخاص ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، من أجل تناول الأسماك المملحة (الفسيخ والرنجة).

وخلال تناول ابراهيم فايق للفسيخ والرنجة، قال له عمرو أديب: "وداعا إبراهيم فايق هنفتقد أحد أهم المذيعين الرياضيين، ولازم يا إبراهيم تاخد ساندوتش معاك لأحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك المنتقل حديثا إلى الأهلي، وتقوله عمرو أديب بيسلم عليك وبيقولك خد ده".

ورد إبراهيم فايق قائلا: "عندنا تغطية كأس العالم للأندية يا أستاذ عمرو حرام عليك"، ثم غادر الاستديو ومعه طبق من الفسيخ والرنجة لإرساله إلى أحمد مصطفى زيزو.