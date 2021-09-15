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السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في مصري ارتكب جريمة بشعة

اعدام-مصري-في-السعودية
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الأربعاء، 15-09-2021 12:26 م

أصدرت وزارة الداخلية  السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القصاص حداً بأحد الجناة (مصري) في منطقة المدينة المنورة اليوم, وفيما يلي نصّه:
أقدم / عصام محمد هلال علي – مصري الجنسية – على قتل / عائشة مصطفى محمد البرناوي – مقيمة بطريقة غير نظامية – وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها.
وبفضل من الله, تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقّه صكٌ يتضمّن ثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها عمداً وعدواناً غيلة وهي في مأمن منه والحكم عليه بالقتل حداً, وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً, وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / عصام محمد هلال علي, اليوم الموافق 8 / 2 / 1443 هـ بسجون منطقة المدينة المنورة.
 

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