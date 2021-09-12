ضبط رئيس بلدية سعودي متلبسًا في المطار

الأحد، 12-09-2021
09:42 ص
كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن القبض على رئيس بلدية
في منطقة جازان وذلك قبل
سفره، فيما تم تحويله إلى شرطة جنوب مدينة جيزان وإيقافه لمدة خمسة أيام.
ونقلت “الوطن” السعودية عن المصادر، أنه تم توقيف رئيس البلدية بالمطار
بعد
تفتيشه كإجراء نظامي معمول به مع المسافرين؛ وتم العثور على مبلغ مالي في حيازته
يقدر بـ90 ألف ريال.
وأضافت: أنه تم القبض على رئيس البلدية قبيل دخول صالة الانتظار، والصعود
إلى الطائرة، وجرى تحويله إلى الشرطة، حيث بدت عليه علامات الارتباك، وعدم الوضوح أثناء
التحقيق، ما استدعى إيقافه لمدة 5 أيام، لاستكمال الإجراءات النظامية معه.
وأكدت المصادر، أن شرطة جازان فتحت تحقيقًا في الحادثة مع رئيس البلدية
لمعرفة مصدر المبلغ، وحيازته له أثناء السفر بالمخالفة لأنظمة حمل المبالغ النقدية
التي تفوق الـ60 ألف ريال، قبل تحويله إلى النيابة.