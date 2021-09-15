استنفار أمني بالكويت لضبط فتاة هددت بتفجير إسرائيل

الأربعاء، 15-09-2021
12:21 م
كشفت مصادر أمنية في الكويت
، عن تفاصيل قضية تغيّب قاصر باكستانية تبلغ من
العمر نحو 15 عاما، حيث أحيلت إلى جهاز أمن الدولة، للنظر إلى ما جاء في رسالتها
إلى والدها بأنها ستلتحق بـ”طالبان” الأفغانية وسوف تفجر إسرائيل
.
وذكرت المصادر، أنه بالاستعلام عن الفتاة
عبر جهاز الحاسوب كشف عن أنها لم
تغادر البلاد، وأنها متواجدة في منطقة السالمية، فيما جرى وضع اسمها على قوائم غير
المصرح لهم بالسفر وتكثيف الجهود لضبطها للتحقيق معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات،
وفق “الأنباء الكويت
ية”.
وأشارت: لا نستبعد أن تكون الفتاة
خرجت بإيعاز من أحد الشباب وهذا ما ستكشف
عنه الفتاة
بعد ضبطها، مبينة أن تفاصيل الهروب ومكان وجودها قيد المتابعة من قبل
رجال الأمن ومباحث أمن الدولة.
وقد أبلغ وافد باكستاني في العقد الخامس من عمره أبلغ رجال مخفر خيطان بأنه
فوجئ باختفاء ابنته وسرقة جواز سفرها وبطاقتها المدنية من غرفة نومه.
وأوضح أنه وجد رسالة من الفتاة
أرسلتها له عبر الواتساب من هاتف بحوزتها يعمل عن طريق النت تفيد بأنها تنوي
الانضمام لطالبان وستسافر إلى أفغانستان حتى تتمكن من تفجير إسرائيل
أو تفجير
نفسها هناك.