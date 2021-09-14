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المتحدث باسم البنتاغون: كنا نود لقاء ولي العهد السعودي لكن ما حدث لم نتوقعه

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الثلاثاء، 14-09-2021 08:54 ص

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، عن سبب تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى السعودية.
وأكد “كيربي” خلال مؤتمر صحفي من مقر “البنتاغون”، أن وزير الدفاع الأمريكي كان يأمل في لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ معترفًا في الوقت نفسه أنه تم تأجيل اللقاء من قبل السعوديين.
وردًا على سؤال الصحفيين بشأن موعد زيارة “أوستن” إلى السعودية، أجاب “كيربي”ـ بالتأكيد كنا سنحب لو ذهبنا إلى السعودية فهي شريك أساسي في المنطقة، وهذا لم يحدث بسبب مشاكل بالجدولة من الجانب السعودي.
وأردف متحدث وزارة الدفاع الأمريكية، بقوله: “جزء من تطلعنا من الزيارة هي كان لقاء ولي العهد وهو وزير الدفاع السعودي، ولدينا شراكة قوية مع المملكة العربية السعودية، وأتوقع أنه بإمكاننا إعادة جدولة الزيارة”.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت عن إرجاء زيارة وزير الدفاع لويد أوستن إلى السعودية، التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي، ضمن جولته بالمنطقة.
 

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