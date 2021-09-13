إقالة وتعيين.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

الإثنين، 13-09-2021
09:11 ص
أصدر خادم الحرمين الشريفين، اوامر ملكية عاجلة بإقالة
مسؤول بارز في
الديوان الملكي وتعيين مسؤولين آخرين.
وأصدر الملك سلمان
أمرًا ملكيا بإعفاء المهندس / ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف
النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.
كما تضمن الأمر الملكي تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً
للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
كما أصدر خادم الحرمين اليوم أمرًا ملكيا بتعيين المهندس / ماجد بن محمد بن
إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.
وأصدر الملك سلمان
أمرًا ملكيا بتعيين بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي
نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.