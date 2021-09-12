«علاج طبيعي في الرحم».. السعودية تضبط عاملة منزلية تقوم بشئ غريب مع السيدات

الأحد، 12-09-2021
09:28 ص
نفذت وزارة الصحة السعودية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، كمينًا محكمًا
لعاملة منزل
ية من الجنسية الفلبينية تقدم علاجًا غريبًا للسيدات في “منطقة حساسة”
من الجسم.
وأظهر مقطع فيديو نشره رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض، فيصل
العبدالكريم، على حسابه في “سناب شات”، لحظة مداهمة الشقة التي تقدم فيها
الفلبينية علاجًا طبيعيًا لأرحام السيدات.
وقال أحد أفراد إدارة الإلتزام بوزارة الصحة في الفيديو: “إن الوزارة تلقت
بلاغًا من إحدى المواطنات بقيام عاملة من الجنسية الفلبينية بإجراء علاج طبيعي
للرحم
وممارسات طبية أخرى”.
وأوضح المتحدث أنه عُثر بداخل الشقة السكنية بعد مداهمتها على أدوات طبية
غير مُعقمة تستخدمها العاملة، مشددًا على أن الوزارة تمنع تلك الممارسات الطبية
غير النظامية.
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