الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 20:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

«علاج طبيعي في الرحم».. السعودية تضبط عاملة منزلية تقوم بشئ غريب مع السيدات

16036_0
ا
Native
الأحد، 12-09-2021 09:28 ص
نفذت وزارة الصحة السعودية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، كمينًا محكمًا لعاملة منزلية من الجنسية الفلبينية تقدم علاجًا غريبًا للسيدات في “منطقة حساسة” من الجسم.
وأظهر مقطع فيديو نشره رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض، فيصل العبدالكريم، على حسابه في “سناب شات”، لحظة مداهمة الشقة التي تقدم فيها الفلبينية علاجًا طبيعيًا لأرحام السيدات.
وقال أحد أفراد إدارة الإلتزام بوزارة الصحة في الفيديو: “إن الوزارة تلقت بلاغًا من إحدى المواطنات بقيام عاملة من الجنسية الفلبينية بإجراء علاج طبيعي للرحم وممارسات طبية أخرى”.
وأوضح المتحدث أنه عُثر بداخل الشقة السكنية بعد مداهمتها على أدوات طبية غير مُعقمة تستخدمها العاملة، مشددًا على أن الوزارة تمنع تلك الممارسات الطبية غير النظامية.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

إقرأ ايضا

1021766-438646930

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

1-1408122

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

resize1631784161032

بيان من الديوان الملكي ينعى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

أخبار متعلقة

GettyImages-1082204764

الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة دلال بنت سعود

download

بيان يكشف تفاصيل ضبط 70 شخصًا في السعودية