الخميس 18 يناير 2024
توقيت مصر 23:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يشتعل بالسوق السوداء ويسجل رقم خرافي اليوم

ياسمين عبدالعزيز تخرج عن صمتها بشأن سبب طلاقها

ماذا يحدث للنساء الممتنعات عن العلاقة الزوجية صحيًا؟

ظهور مثير لـ المهرة البحرينية في السعودية وتتلقى سيارة فخمة هدية

آيتن عامر عن بوست ياسمين عبدالعزيز: "واحنا مالنا"

حسناء العراق تقتل شبيهتها بـ 50 طعنة.. تفاصيل صادمة.. صور

الرد بالمثل.. باكستان تقصف أهدافًا داخل إيران

فيديو لـ 4رجال يتحرشون بآخر في محل تجاري بالسعودي .. والشرطة تتحرك

أحمد موسى: انسحاب مجموعة الشايع الكويتية من الاستثمار في مصر بسبب أزمة الدولار

احذروه.. خطأ قاتل قد يؤدي إلى الوفاة أثناء الاستحمام

الرد بالمثل.. باكستان تقصف أهدافًا داخل إيران

IMG-20240118-WA0022
باكستان
الخميس، 18-01-2024 11:50 ص


سُمع دويّ انفجارات عدّة، صباح الخميس، في جنوب شرق إيران المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ "أهداف إرهابيّة" في باكستان.

انفجارات

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إنّ دويّ "انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان".
وذكر مسؤول في الاستخبارات الباكستانية أن إسلام آباد شنت غارات داخل إيران.

وأوضحت مصادر باكستانية أن الجيش استهدف معسكرات "جيش تحرير بلوشستان" داخل مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وكانت إيران قد وجَّهت صواريخها تجاه 3 دول، خلال 24 ساعة، هي العراق وسوريا وباكستان، وقصفت أهدافا فيها.
وطالبت إيران، الخميس، باكستان بتفسير لضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان، والتي قالت الأخيرة إنها استهدفت "أوكار الإرهابيين".

إقرأ ايضا

IMG-20240118-WA0031

حسناء العراق تقتل شبيهتها بـ 50 طعنة.. تفاصيل صادمة.. صور

IMG-20240118-WA0024

فيديو لـ 4رجال يتحرشون بآخر في محل تجاري بالسعودي .. والشرطة تتحرك

IMG-20240117-WA0005

سياح كويتيون يستفزون أسدًا في غابة.. شاهد ماذا حدث؟

أخبار متعلقة

IMG-20231228-WA0012

شاهد.. لحظة اعتقال وزير خارجية باكستان السابق بالقوة

IMG-20231226-WA0012

على إسرائيل بدء العد التنازلي.. إيران تتوعد برد مزلزل بعد اغتيال رضى موسوي