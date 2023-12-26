على إسرائيل بدء العد التنازلي.. إيران تتوعد برد مزلزل بعد اغتيال رضى موسوي

الثلاثاء، 26-12-2023
01:56 م
واصل المسئولون الإيران
يون تهديد “إسرائيل
” بعد اغتيالها قائدا عسكريا بارزا في الحرس الثوري الإيران
ي، هو رضي موسوي
، الذي قتل في غارة جوية بريف دمشق في سوريا.
وقال عبداللهيان، في تغريدة على موقع تويتر، إن على “إسرائيل
” بدء العد التنازلي الصعب.
واعتبر وزير الخارجية الإيران
ي، أن رضي موسوي
عمل على حفظ أمن إيران
والمنطقة من الإرهاب.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيران
ية، في بيان: إننا ندين هذا الإرهاب ونعتبره علامة أخرى على طبيعة “إسرائيل
”، إن عملية الاغتيال هي استمرار لجرائم “إسرائيل
” التي تنتهك كافة القوانين الدولية.
وأكدت الخارجية الإيران
ية، أن طهران تحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الوقت والمكان المناسبين.
من جهته، قدم الرئيس الإيران
ي إبراهيم رئيسي، تعازيه في مقتل رضي موسوي
، وقال إن إجراء الكيان الصهيوني يعكس يأسه وعجزه في المنطقة، وبالتأكيد فإنه سيدفع ثمن جرائمه، بحسب قوله.
كما توعد الحرس الثوري الإيران
ي، الذي يعتبر رضي موسوي
، أحد أبرز قادته في سوريا، “إسرائيل
” بالرد ودفع الثمن غاليا على فعلته هذه.
ووفقا لسفارة إيران
في سوريا، فإن موسوي عمل مستشارا ودبلومسيا في السفارة، واغتالته إسرائيل
بأ3 صواريخ استهدفت منزله في ريف دمشق بعد عودته من العمل إلى منزله.