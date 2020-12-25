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في لبنان..

الصحة تكشف عن أول إصابة بفيروس " كورونا" المتحور

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 25-12-2020 02:26 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت فضائية العربية في نبأ عاجل أن لبنان أعلن عن أول إصابة بفيروس " كورونا " المتحور ، علي متن رحلة وصلت من لندن .
و قال حمد حسن وزير الصحة القائم بالأعمال علي تويتر تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة في كوفيد _19 في رحلة "  202 إم.إي " القادمة من لندن في 21 ديسمبر ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن تسجيل 2708 إصابة جديدة بفيروس " كورونا" ليصل الإجمالي إلي 165 ألف و 933 إصابة ، و تسجيل 20 حالة وفاة لتتجاوز الأعداد 1350 حالة .
 

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