السعودية تعلن حقيقة ظهور الفيروس المتحور بالمملكة

الثلاثاء، 22-12-2020
02:47 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الصحة السعودية أن الأنباء التي ترددت عن ظهور الفيروس المتحور
في المملكة
غير صحيحة ، لافتة إلي ما تم تداوله عن تسجيل حالات غير صحيح .
و أضاف المتحدث باسم الوزارة علي " تويتر " : "الدراسات
مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس المتحور ، داعيا جميع المواطنين إلي أخذ
المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات " ، حسبما نشرت
" سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت مساء الأحد تعليق الدخول إلي
المملكة
عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية مؤقتا لمنع انتشار السلالة الجديدة
من فيروس " كورونا
" المستجد .