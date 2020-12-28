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دولة عربية جديدة تسجل إصابات بالسلالة المتحورة لـ" كورونا"

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ارشيفية
 
الإثنين، 28-12-2020 09:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت ثلاث دول عربية عن تسجيلها لإصابات بفيروس " كورونا" المتحور ، حيث أعلن وزير الصحة الأردني ، نذير عبيدات ، عن اكتشاف حالتين لمصابين بالفيروس المتحور .
ولفت إلي أن الحالتين لزوجين عادا في 19 ديسمبر الجاري من بريطانيا مؤكدا أن حالتهم الصحية ممتازة ، ولافتا إلي أنه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي عليهم ومتابعتهم من فرق التقصي ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
وكانت لبنان قد أعلنت الجمعة الماضية عن تسجيل أول حالة للسلالة الجديدة ، حيث كتب ويزر الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ، حمد حسن ، علي صفحته الشخصية علي  " تويتر " أنه تم تسجيل حالة إصابة بالطفرة الجديدة من " كوفيد_19 " في رحلة قادمة من لندن 21 ديسمبر الجاري .
وكشف وزير الصحة العماني ، أحمد بن محمد السعيدي ، الثلاثاء الماضي عن دراسة جارية في بلاده للتأكد من وجود 4 حالات يشتبه في إًابتهم بالسلالة الجديدة قادمة من بريطانيا .
جدير بالذكر أن التقديرات الأولية أشارت إلي أن معدل انتشار السلالة الجديدة أعلي بنسبة 70% حيث أنه تبين أكثر خطورة في الوفاة أو الشفاء .
 

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