الإثنين، 28-12-2020
09:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت ثلاث دول عربية
عن تسجيلها لإصابات بفيروس " كورونا
" المتحور ، حيث أعلن وزير الصحة
الأردني ، نذير عبيدات ، عن اكتشاف حالتين لمصابين بالفيروس المتحور .
ولفت إلي أن الحالتين
لزوجين عادا في 19 ديسمبر الجاري من بريطانيا مؤكدا أن حالتهم الصحية ممتازة ،
ولافتا إلي أنه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي عليهم ومتابعتهم من فرق التقصي ،
حسبما نشرت " اليوم السابع " .
وكانت لبنان
قد أعلنت
الجمعة الماضية عن تسجيل أول حالة للسلالة الجديدة ، حيث كتب ويزر الصحة اللبنان
ي
في حكومة تصريف الأعمال ، حمد حسن ، علي صفحته الشخصية علي " تويتر " أنه تم تسجيل حالة إصابة
بالطفرة الجديدة من " كوفيد_19 " في رحلة قادمة من لندن 21 ديسمبر
الجاري .
وكشف وزير الصحة
العمان
ي ، أحمد بن محمد السعيدي ، الثلاثاء الماضي عن دراسة جارية في بلاده للتأكد
من وجود 4 حالات يشتبه في إًابتهم بالسلالة الجديدة قادمة من بريطانيا .
جدير بالذكر أن
التقديرات الأولية أشارت إلي أن معدل انتشار السلالة الجديدة أعلي بنسبة 70% حيث
أنه تبين أكثر خطورة في الوفاة أو الشفاء .