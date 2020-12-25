الجمعة، 25-12-2020
02:02 م
متابعات- أمينة عبد العال
عاد الرئيس الفرنسي ،
إيمانويل ماكرون
" إلي القصر الرئاسي بعد مغادرته الحجر الصحي
بعد ثبوت
تعافيه من فيروس " كورونا
"
المستجد بعد 7 أيام من إعلان إصابته .
و أعلنت الرئاسة
الفرنسية أنه ينوي تمضية عيد الميلاد مع زوجته بريجيت ، لافتة إلي أنه قد توجه أمس الخميس إلي مقر " لا لانتيرن
" الرئاسي قرب فرساي ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
جدير بالذكر أنه تم
اكتشاف إصابة " ماكرون
" بالفيروس بعد أسبوع ملئ باللقاءات و الموائد مع
شخصيات سياسية دولية ، مما تسبب في وضع عدد كبير من المسئولين الأجانب في العزل .