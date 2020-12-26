السبت، 26-12-2020
11:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصيب طفل أمريكي يبلغ من العمر 3 سنوات بفيروس " كورونا
" المستجد
مما أدي إلي إصابته بجلطة دماغية مفاجأة .
و أكد الأكباء أن الفيروس هو المسئول عن حالة دماغ الطفل وذلك بعدما أثبتت
التحاليل إصابته بالفيروس بالقرب من منزله في سالزبوري بولاية ميسوري ، حسبما نشرت
" صدي " .
وتم نقل الطفل إلي المستشفي بعد أن انقطع عن الطعام والشراب الأربعاء الماضي
حيث لاحظت والدته أن لسانه ثقيل ولم يكن قادرا علي النطق كما بدأ الطفل بفقدان
القدرة علي استخدام الجانب الأيمن من جسده تدريجيا .
جدير بالذكر أن المرضي المصابين بالفيروس لديهم ميل لتكشيل جلطات .