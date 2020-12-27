دولة عربية تسجل انخفاض كبير في أعداد المصابين والوفيات

الأحد، 27-12-2020
08:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
سجلت دولة العراق
هذا الأسبوع أعدادا منخفضة بشكل غير مسبوق لإصابات و
وفيات فيروس " كورونا
" المستجد منذ بداية انتشاره .
وأعلنت وزارة الصحة العراق
ية في بيان أنه تم تسجيل 836 إصابة إضافية من بين 35 ألف
فحص و 12 وفاة ، كما شفي 1390 شخص ، لافتة إلي أنه تم تسجيل 1100 إصابة و 7 وفيات
الخميس الماضي .
وأكدت الوزارة أن الإصابات التي تم تسجيها أمس هي المرة الأولي منذ أشهر
التي ينخفض فيها أعداد الإصابات اليومية عن الألف .
وكان الوباء تفشي في العراق
في نهاية شهر سبتمبر بتسجيل أكثر من 5 آلاف
إصابة في اليوم ، وكان العراق
من أكثر البلدان تضررا من وباء كوفيد_19 في الشرق
الأوسط حيث بلغت الإصابات 590 ألف إصابة و أكثر من 12700 وفاة بين السكان البالغ
عددهم 40 مليون نسمة .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة العراق
ية وقعت اتفاق أولي للحصول علي 1.5 مليون
جرعة من لقاح " فايزر
- بايونتينك " المضاد لكورونا
.