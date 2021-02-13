البيت الأبيض يعلن سبب تجاهل بايدن لـ نتنياهو

السبت، 13-02-2021
10:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد
البيت الأبيض
أن الأنباء التي ترددت عن تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن
لرئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غير صحية نافيا أن يكون بايدن
تجاهل إدراج أسمه في
قائمة اتصالاته الهاتفية التي أجراها مع القادة الأجانب منذ توليه منصبه في 20
يناير .
و
أكد المتحدث باسم البيت الأبيض
، جين ساكي ، في تصريحات صحفية أن بايدن
يتطلع إلي
التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو
لافتا إلي أن ذلك سيحدث قريبا لكن ليس لديه وقت
محدد أو جدول زمني للإعلان عنه .
جدير
بالذكر أن إسرائيل شهدت حالة من التكهنات بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ربما تشير
بذلك إلي استيائها من العلاقات الوثيقة التي ربطت بين نتنياهو
و الرئيس الأمريكي
السابق دونالد ترامب
.