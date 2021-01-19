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بشري سارة من "بايدن " للعالم.. قوانين سهلة للحصول علي الجنسية الأمريكية

بايدن
بايدن
 
الثلاثاء، 19-01-2021 09:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت بعض التقارير الصحفية عن نية الرئيس الأمريكي المنتخب ، جو بايدن ، بالنسبة لمشروع الحصول علي الجنسية الأمريكية .
و أشارت التقارير إلي أن بايدن سعلن في اليوم الأول لرئاسته عن مشروع قانون جديد يتعلق بمنح الجنسية لحوالي 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية ، حسبما نشرت " وكالة " أسوشيتدبرس " .
في سياق متصل من المتوقع أن يتخذ " بايدن ، قرارات تنفيذية سريعة لإنهاء تدابير ترامب الأخرى المتعلقة بالهجرة ومن ضمنها إنهاء الحظر المفروض علي الوافين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة .
 

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