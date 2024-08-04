اغتيال إسماعيل هنية.. إيران تعتقل 20 شخصاً بينهم ضباط كبار





اعتقلت إيران أكثر من 20 شخصاً، من بينهم ضباط استخبارات كبار ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار ضيافة بطهران.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أنه جاءت الاعتقالات رفيعة المستوى بعد خرق أمني "ضخم ومهين" أدى إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وكشفت الصحيفة أن وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس الثوري تقود التحقيقات ويلاحق المشتبه بهم للوصول إلى فريق الاغتيال.

وأعلن الحرس الثوري أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب.

ويذكر أن الحرس الثوري لم يعلن حتى الآن عن أي تفاصيل بشكل رسمي عن الاعتقالات أو عن تحقيقه في الانفجار، الذي أدى إلى اغتيال "هنية" الذي كان يزور طهران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد ويقيم في دار الضيافة في شمال طهران.