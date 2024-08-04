الأحد 04 أغسطس 2024
توقيت مصر 15:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يقفز في البنوك ويسجل هذا الرقم

أخر ما قاله وشكل جثمانه.. حماس تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية

عبير تطلب الطلاق: اتجوز بنت خالته واحنا في شهر العسل

انسحاب نائل نصار من أولمبياد باريس وبيان رسمي يكشف السبب

رسمياً.. التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

فيديو.. أول تعليق من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف على كونها رجل وتبكي

أبرز مشاهير السعودية.. قرار بغلق حساب عبدالرحمن المطيري لهذا السبب

اغتيال إسماعيل هنية.. إيران تعتقل 20 شخصاً بينهم ضباط كبار

وفد أمريكي يزور طهران ويسلم الإيرانيين أسماء عملاء الموساد

بسبب الأمطار الغزيرة.. انهيار جسر في السعودية وسقوط ضحايا

اغتيال إسماعيل هنية.. إيران تعتقل 20 شخصاً بينهم ضباط كبار

ما
ا
الأحد، 04-08-2024 10:53 ص

 

اعتقلت إيران أكثر من 20 شخصاً، من بينهم ضباط استخبارات كبار ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار ضيافة بطهران.

 

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أنه جاءت الاعتقالات رفيعة المستوى بعد خرق أمني "ضخم ومهين" أدى إلى  اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

 

وكشفت الصحيفة أن وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس الثوري تقود  التحقيقات ويلاحق المشتبه بهم للوصول إلى فريق الاغتيال.

 وأعلن الحرس الثوري أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب.

ويذكر أن الحرس الثوري لم يعلن حتى الآن عن أي تفاصيل بشكل رسمي عن الاعتقالات أو عن تحقيقه في الانفجار، الذي أدى إلى اغتيال "هنية" الذي كان يزور طهران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد ويقيم في دار الضيافة في شمال طهران.

إقرأ ايضا

111

أخر ما قاله وشكل جثمانه.. حماس تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية

ط

أبرز مشاهير السعودية.. قرار بغلق حساب عبدالرحمن المطيري لهذا السبب

000_36847TM

وفد أمريكي يزور طهران ويسلم الإيرانيين أسماء عملاء الموساد

أخبار متعلقة

000_36847TM

وفد أمريكي يزور طهران ويسلم الإيرانيين أسماء عملاء الموساد

ن

الحرس الثوري الإيراني يكشف طريقة اغتيال "هنية" والسلاح المستخدم

shot

صحف إسرائيلية تكشف مفاجأة عن مكان إطلاق الصاروخ الذي اغتال "هنية"

م

محلل سياسي أوروبي يكشف كيف حددت إسرائيل مكان هنية بدقة

download

أول صورة للمبنى الذي اغتيل فيه إسماعيل هنية

thumbs_b_c_33584c1f62b60308292bbeb643473ceb

إيران: دم إسماعيل هنية لن يذهب هباء