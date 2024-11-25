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اغتيال إسرائيلي بارز في الإمارات

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الإثنين، 25-11-2024 10:53 ص

 

أعلنت السلطات الإماراتية العثور على جثمان الإسرائيلي تسفي كوجان، ممثل حركة "حباد" الذي فُقد منذ الخميس الماضي، وفق بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء والخارجية الإسرائيلية.

 

 

 

وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن كوجان كان ضحية عمل إرهابي معادٍ للسامية، فيما أدانت الحكومة الإسرائيلية بشدة هذا العمل، وتعهدت باستخدام كافة الوسائل المتاحة لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

فيما أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، في وقت لاحق، إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل الحاخام الإسرائيلي المولدوفي تسيفي كوغان.

وفي بيان على موقعها الرسمي قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض، بوقت قياسي، على الجناة في حادثة مقتل الحاخام.

وأضافت وزارة الداخلية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن إختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري.

وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة.

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