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استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في هجوم عنيف لطيران الاحتلال على رفح

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استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في هجوم عنيف لطيران الاحتلال على رفح

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ارشيفية
الإثنين، 12-02-2024 10:46 ص

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية إلى أكثر من 100 شهيد.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مدينة رفح تشهد غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال.
وأضافت مصادر محلية، إن طائرات حربية شنت سلسلة غارات عنيفة قدرت بنحو 40 غارة استهدفت على وجه الخصوص، العديد من المنازل ومساجد تأوي نازحين، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومن قبل بوارج حربية على مدينة رفح.

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