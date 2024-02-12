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شاهد.. أول صورة للأسيرين الإسرائيليين المحررين في عملية رفح

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الأسيران
الإثنين، 12-02-2024 10:19 ص


نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أول صورة للأسيرين الإسرائيليين المحررين في رفح.
وقال عبر حسابه في منصة X، أن القوات الإسرائيلية نفّذت الليلة الماضية عملية استطاعت خلالها استرجاع أسيرين كانت احتجزتهما حركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت.
وأضاف أن الحركة احتجزت الأسيرين في رفح، وهما لويس هر، البالغ من العمر 70 عاماً، وفرناندو مرمان 60 عاماً.
وتابع أن القوات الإسرائيلية وصلت بصورة سرية إلى مكان الهدف ونفذت العملية داخل مبنى، حيث تم احتجاز الأسيرين في الطابق الثاني، فيما درات اشتباكات عنيفة أثناء العملية.
واكد جيش الاحتلال مقتل ضابطين من قواته في معارك جنوب قطاع غزة.

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